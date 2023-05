Orsini: «Elly Schlein ha deciso di finanziare la distruzione del popolo ucraino attingendo anche dai fondi Pnnr»

«Elly Schlein ha deciso di finanziare la distruzione del popolo ucraino attingendo anche dai fondi pnnr e dai programmi di spesa sociale per una guerra decennale».

Così su Facebook il professor Alessandro Orsini.

«Cara Elly Schlein, ma davvero pensi di poter fare la leader di partito senza coraggio? Senza coraggio, l’uomo non potrebbe nemmeno attraversare la strada sulle strisce pedonali. Se non hai il coraggio di opporti alle politiche di guerra del blocco occidentale in Siria e in Ucraina, vai a nasconderti che fai una figura meno imbarazzante. Non ci vuole niente a fare la coraggiosa sui diritti civili. Ci riuscirebbe anche un bambino. Fai la coraggiosa sulla guerra, se sei capace. Altrimenti ritirati che, collocata nella storia della sinistra italiana, sei una vergogna. I tuoi presidenti di Regione insultano e scatenano campagne d’odio sui social contro le poche voci libere rimaste in questo Paese e vi aspettate rose?» prosegue il post.

«Avete un potere immenso: controllate l’apparato pubblico, inviate armi, prendete decisioni sulle nostre vite contro la volontà della maggioranza assoluta degli italiani e avete pure la pretesa impudente di non essere educatamente criticati in televisione dieci minuti a mezzanotte ogni tre settimane su Rai Tre. Negate i teatri e chiedete la chiusra delle trasmissioni televisive. Vi comportate in maniera inqualificabile e pretendete che le persone stiano zitte. I toni alti sono una conseguenze dei tuoi comportamenti in Parlamento e delle campagne d’odio scatenate sui social dai tuoi capi di partito contro i pacifisti. L’unico colore che ti si abbini è il rosso della vergogna. Avanzi l’Italia, avanzi la pace. Risorga il movimento pacifista», ha concluso Orsini.