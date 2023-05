5 anni di caldo estremo: report OMM svela un futuro infernale per il clima globale

Secondo il nuovo rapporto di aggiornamento dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), nei prossimi cinque anni è probabile che si verifichi un periodo di temperature record, rendendo uno di questi anni il più caldo di sempre. Questo fenomeno è alimentato dall’effetto serra causato dai gas che intrappolano il calore.

Ci attendono quindi cinque anni di caldo estremo, caratterizzati da condizioni infernali. L’OMM ha sottolineato la propria preoccupazione riguardo alla crescita delle temperature globali e all’impatto dell’aumento dei gas serra sull’ambiente.

Secondo il rapporto, c’è una probabilità del 66% che la temperatura superficiale globale annuale superi di 1,5°C i livelli preindustriali. Questo rappresenterebbe un incremento significativo e potenzialmente pericoloso per l’equilibrio climatico del nostro pianeta. Inoltre, c’è una straordinaria probabilità del 98% che almeno uno dei prossimi cinque anni sia il più caldo mai registrato. Ciò indica che il trend di aumento delle temperature sta accelerando e che stiamo vivendo un periodo di riscaldamento senza precedenti. Un altro fattore che contribuirà all’aumento delle temperature globali è l’interazione tra l’evento climatico noto come “El Niño” e il cambiamento climatico. Il rapporto mette in evidenza anche l’impatto del riscaldamento artico, che si prevede sarà tre volte superiore rispetto alla media globale.

Benché non si tratti di un superamento permanente del livello di 1,5°C stabilito nell’Accordo di Parigi, il report sottolinea che supereremo temporaneamente tale soglia con una frequenza sempre maggiore. Le conseguenze di temperature più elevate saranno di vasta portata e avranno un impatto significativo sulla salute umana, sulla sicurezza alimentare, sulla gestione delle risorse idriche e sull’ambiente. Questo significa che ci troveremo di fronte a sfide sempre più pressanti in termini di malattie, carenze alimentari e scarsità d’acqua. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale, nel suo aggiornamento, ci avverte che è fondamentale essere preparati e continuare a ridurre sia l’inquinamento che gli effetti dei cambiamenti climatici. Solo adottando misure decisive per mitigare l’inquinamento e limitare i danni causati dai cambiamenti climatici potremo affrontare efficacemente questa crescente minaccia.