Orsini: «Per ottenere maggiori aiuti militari, Zelensky chiede al proprio esercito di andare al massacro»

Nuova denuncia del professor Alessandro Orsini sul conflitto in Ucraina.

«Giunta la Siria in Europa, era inevitabile diventare tutti un po’ più disumani. Per ottenere maggiori aiuti militari, Zelensky chiede al proprio esercito di andare al massacro quando si reca nei Paesi stranieri a chiedere armi», ha scritto in un post su Facebook il docente.

«L’ha fatto anche con l’Italia pochi giorni fa. Prima di recarsi a Roma dal Papa, ha ordinato ai suoi soldati di farsi massacrare a Bakhmut per far vedere che hanno voglia di morire alla Meloni. Del tipo: “Buongiorno, questa mattina i miei soldati cadono come mosche quindi sganciate un paio di carrarmati”. Zelensky vuole tre elicotteri? Bene, devono morire 1000 soldati ucraini sotto le bombe russe. Zelensky vuole tre fucili e un paio di binocoli? Devono morire 300 diciottenni all’assalto dei russi che li prendono a cannonate. Speriamo non debba mai chiederci una portaerei», prosegue il post.

«Cari amici, è arrivata la Siria in Europa: la vita umana non vale più niente. Non mi spaventa Zelensky, che fa il suo lavoro di capo dell’esercito. A me spaventa la morte della ragione. Mi impressiona questo numero piccolissimo di uomini pensanti. Avanzi l’Italia, avanzi la pace», ha concluso Orsini.