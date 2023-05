Orsini si scaglia contro La7: «Nemica della libera società»

Durissimo attacco del professor Alessandro Orsini contro La7 in un post sui social in cui accusa l’emittente televisiva di essere «nemica della società libera».

Il docente, ha premesso: «Il debunking in Italia è la nuova fuffa dei manipolatori dell’opinione pubblica per scatenare campagne d’odio contro i giornalisti liberi. Il debunking italiano funziona così: un gruppo di ricercatori di relazioni internazionali va in televisione e dice: “Buongiorno, io mi chiamo Ciccio Bello o Ciccia Bella e sono una persona faziosissima totalmente schierata dalla parte della Nato. Lo ripeto, mi chiamo Ciccio Bello o Ciccia Bella e penso che Putin sia un mostro peggiore di Hitler e che il popolo russo debba essere spogliato dello status di grande potenza e precipitato nella polvere. Lo ribadisco, mi chiamo Ciccio Bello o Ciccia Bella e dobbiamo operare affinché la Russia vada in bancarotta per vedere i russi strisciare con la bava alla bocca mentre mangiano i vermi della terra e la faccia sotto i nostri piedi. Forse non l’ho detto e allora lo ripeto: sono Ciccio Bello o Ciccia Bella, diamine, e lavoro per la Nato totalmente schierata da una parte. Non ho finito: in quanto Ciccio Bello o Ciccia Bella io penso che la Nato sia il bene assoluto, che Biden sia un uomo perfetto e che la Russia abbia tutte le colpe della guerra e la Nato nessuna”. Dopo avere fatto simili dichiarazioni piene di livore e il sangue agli occhi, il ricercatore o la ricercatrice della Nato, senza rendersi conto di essere screditatissima o screditatissimo – cioè di essere la vergogna di ogni forma di cultura e di conoscenza nella società libera fondata sul progetto illuministico – conclude con un solenne: “Io sono Ciccio Bello o Ciccia Bella l’imparziale, e quindi faccio il debunking faziosissimo in favore della Nato».

Orsini ha poi proseguito: «Se il Corriere della Sera annuncia che la Russia sta per andare in bancarotta, però poi l’economia russa cresce più di quella della Germania e dell’Inghilterra, io Ciccio Bello o Ciccia Bella non dico niente perché sono una persona faziosissima, cioè no, scusate, mi sono confusa ché a LA7 i riflettori danno alla testa, io sono Ciccia Bella o Ciccio Bello l’imparziale e mo ti faccio ‘sto debunking”. Siccome il sistema dell’informazione sulla politica internazionale è a brandelli, tutto questo orrore morale, intellettuale e pedagogico, lo troviamo su tutte le reti televisive, soprattutto su LA7. La7 sta piena di Ciccio Belli e di Ciccio Belle. Ovviamente LA7 ha anche ricercatori bravissimi e serissimi che però sono pochissimi. Questo è un bene perché i pochissimi bravissimi geopolitici di LA7 rendono evidente che LA7 sta piena di Ciccio Belli e di Ciccio Belle. Solidarietà con i giornalisti liberi. L’intervista a Zelensky è stata una delle più grandi vergogne della storia del giornalismo italiano».

«Bakhmut è caduta. Fate il debunking della Repubblica di Molinari che rilanciava la notizia che i russi combattevano con le pale. Ah già, niente debunking per il Corriere della Sera e per Repubblica. Il sistema dell’informazione in Italia sulla politica internazionale funziona come nelle dittature. La7 nemica della società libera. Avanzi l’Italia, avanzi la pace. Risorga il movimento pacifista», conclude il post.