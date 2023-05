La giornalista del Tg5 contro Chiara Ferragni: «Ti senti davvero libera? O sei prigioniera del tuo personaggio?»

«Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso. Ele».

È il commento di Elena Guarnieri, giornalista e conduttrice del Tg5, al post di Chiara Ferragni che mostra una foto dell’influencer in posa davanti allo specchio con indosso solo un perizoma.

La polemica era montata dopo che una ragazzina di 11 anni aveva scritto all’imprenditrice: «In questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda, qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio».

«Il messaggio a tutte le ragazzine e non da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo (….) Faccio inca**are i puritani? Missione compiuta allora», aveva replicato Chiara Ferragni.