Il M5S occupava le aule per difendere la Costituzione, oggi per salvare le poltrone

Il Movimento un tempo, da opposizione, faceva gesti eclatanti e clamorosi con nobili fini. Oggi li fa per difendere le poltrone dei suoi parlamentari. Ricordate l’occupazione delle aule alla Camera contro la tagliola di Laura Boldrini per il decreto banche o quando occuparono il tetto di Montecitorio per difendere la Costituzione dallo scempio cui voleva sottoporla il Pd renziano? Solo ricordi. Oggi l’opposizione di Conte è all’acqua di rose perché preferisce accontentarsi delle poltrone concesse dal governo senza disturbare troppo Meloni. Le poltrone, questa è l’ossessione! Ieri il Movimento ha occupato l’aula della Giunta delle Elezioni della Camera non per difendere la Costituzione o gli interessi dei cittadini, ma perché hanno paura che

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Iscriviti per ottenere l'accesso.

INIZIA LA PROVA GRATUITA

I dettagli dell'offerta

Accesso immediato ai contenuti riservati agli abbonati

3€ il primo anno, 6€ il secondo anno e 10€ a partire dal terzo anno

Potrai leggere un articolo al giorno sui fatti nascosti o sottaciuti dai media mainstream

Prova di 30 giorni gratuita

Puoi cancellare l'abbonamento quando vuoi