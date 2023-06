Rita Dalla Chiesa: «A indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello»

Fabio Fazio «non mi ha mai invitata, ma non mi importa. A indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello, un uomo di sinistra che ha compiuto mille battaglie contro la mafia, che ha scritto decine di libri, che è stimato da tutti, a livelli altissimi».

Lo ha detto Rita Dalla Chiesa in una lunga intervista a Tv Blog.

Quanto a Lucia Annunziata che l’ha invece ospitata a Mezz’ora in più, la giornalista ha detto: «A settembre scorso, ma solo perché selezionata da Tajani che mi portò con sé. Su di lei non riesco ad avere impressioni non positive. Certo, mi sarebbe piaciuto che rimanesse al suo posto e che non se ne uscisse con quelle dichiarazioni (…) La stimo troppo e mi sarei aspettata un altro atteggiamento. Ha addossato la responsabilità agli altri, ma nessuno le aveva fatto nulla, il contratto era pronto e nessuno pensava di rimuoverla. Né lei, ne Fazio. Nessuno vuole la dittatura».

Su Fabrizio Frizzi, Dalla Chiesa ha detto: «Una volta scomparso, ho sentito parlare di Fabrizio in una maniera splendida. Ma dov’erano certe persone quando era in vita? Ricordiamoci che a un certo punto della carriera venne allontanato dalla Rai e dovette rientrare da Rai 3. Poi, da morto, tutti si sono trasformati in grandi».