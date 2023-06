40 grammi di mandorle al giorno: cosa accade al tuo corpo se le mangi

Le mandorle, con il loro straordinario potenziale benefico, contribuiscono in modo significativo al benessere generale dell’organismo, offrendo vantaggi a vari organi come l’intestino e il cervello. Questo frutto eccezionale si rivela particolarmente utile nella prevenzione di diverse malattie, come il colesterolo alto e l’ictus, e non da ultimo, nell’affrontare l’osteoporosi. Uno studio condotto su individui affetti da diabete ha confermato alcuni di questi benefici, mettendo in luce ulteriori vantaggi che le mandorle possono offrire. La quantità raccomandata per ottenere tali risultati è di soli 40 grammi al giorno, pari a circa una ventina di mandorle.

«Circa 40 grammi al giorno di mandorle aiutano a tenere sotto controllo l’appetito, abbassano un po’ la glicemia e non fanno ingrassare; un’indagine condotta su pazienti con il colesterolo alto ha provato che la stessa quantità di mandorle, mangiata al di fuori dai pasti principali, riduce il girovita e non ha effetti sul peso, al contrario di uno spuntino con le stesse calorie ma ricco di carboidrati,» si legge sul Corriere della Sera.

Questi 40 grammi dovrebbero essere suddivisi in uno spuntino al mattino e in uno da consumare al pomeriggio: «È questo lo “schema” che sembra offrire i maggiori vantaggi. Lo conferma anche una sperimentazione che ha coinvolto alcune donne in gravidanza, dimostrando come lo spuntino con la frutta secca aiuti a contenere l’aumento di peso durante i nove mesi dell’attesa» e «l’ideale è mangiarle associate a noci e nocciole, perché ciascuno di questi frutti ha caratteristiche diverse. Le mandorle hanno un potere antiossidante inferiore a quello di noci e nocciole, ma sono più ricche di vitamina E (una “dose” di 30-40 grammi ne contiene oltre 7 milligrammi, ndr) e di proteine vegetali (6-8 grammi nella porzione quotidiana, ndr)». Ma attenzione: «Naturalmente non si deve credere che le mandorle siano ‘miracolose’, così come non si dovrebbe mai demonizzare nessun cibo. Se mangiamo una manciata di mandorle come spuntino, ma poi ci rimpinziamo di schifezze, tutti gli effetti positivi possibili si azzerano».