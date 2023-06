Il rimedio naturale del dottor Franco Berrino contro l’osteoporosi

Il dottor Franco Berrino ha un rimedio anche contro l’osteoporosi.

Il medico, in un vademecum realizzato dal medico per l’Istituto Nazionale dei Tumori, consiglia di camminare con lo zaino, praticare sport (il nuoto non serve); prendere sole (è sufficiente mezz’ora con le braccia scoperte); mangiare cipolle; mangiare alimenti vegetali ricchi di calcio (sesamo > mandorle > legumi e cavoli); preparare la zuppa di pesce ogni 15 giorni (senza sale in pentola a pressione con acqua abbondante, una cipolla e una carota, per almeno 45 minuti).