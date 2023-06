Salute Papa Francesco: gli ultimi aggiornamenti

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

«Lo staff medico informa che il decorso post operatorio del Papa continua a essere regolare e nella norma. Il Santo Padre è apiretico, i parametri emodinamici sono normali, ha sospeso le flebo e continuato ad alimentarsi con una dieta liquida», ha fatto sapere. Nel pomeriggio di ieri, il Pontefice «si è raccolto in preghiera e si è dedicato alle attività lavorative» e «in serata ha ricevuto l’Eucaristia».

Il Pontefice «è toccato dai numerosi messaggi che continua a ricevere in queste ore; in particolar modo intende rivolgere il pensiero e il proprio ringraziamento ai bambini in questo momento ricoverati in ospedale, per l’affetto e l’amore ricevuto attraverso i loro disegni e i loro messaggi», ha aggiunto Bruni.

«A loro, come al personale medico, agli infermieri, agli operatori socio sanitari e agli assistenti spirituali che quotidianamente toccano con mano il dolore, alleviandone il peso, esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera», ha detto ancora il direttore della Sala Stampa della Santa Sede.