«Lei è un consigliere di Conte?» La risposta a sorpresa di D’Alema

Dopo aver pubblicato l’articolo di ieri su SEF+ sui rapporti tra Giuseppe Conte e Massimo D’Alema abbiamo ricevuto decine di insulti e minacce dai sostenitori dell’ex Avvocato del Popolo. I leoni da tastiera non ci fanno paura, ma al tempo stesso non tolleriamo certi messaggi, che verrano pertanto segnalati alle autorità. Detto questo, oggi riprendiamo l’argomento, anche per smontare le accuse di diffusione di informazioni non veritiere sul capo del Movimento, condividendo qui un altro video dello scorso ottobre che mostra un D’Alema in evidente imbarazzo nel rispondere alla domanda secca di Concita De Gregorio: «Lei è un consigliere di Conte?». Guardate e fatevi la vostra opinione.

Sotto, il video in cui Conte parla del suo rapporto con Massimo D’Alema