Sondaggio Swg 19 giugno 2023: FdI e Pd in crescita, M5S in caduta libera

Il partito Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio, e il Partito Democratico (Pd) sotto la guida di Elly Schlein, sono in crescita, secondo un sondaggio Swg per Tg La7 sulle preferenze elettorali. Fratelli d’Italia guadagna uno 0,2% aggiuntivo, raggiungendo un risultato del 28,9% e mantenendo la sua posizione leader. Il Pd, dal canto suo, registra un aumento dello 0,3%, portandosi al 20,5%. Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, mostra invece un calo, perdendo lo 0,4% e scendendo al 16%. La Lega vede un leggero incremento, passando dall’8,8% al 9,1%, mentre Forza Italia perde lo 0,1%, scendendo al 7,2%. Altre formazioni politiche come Azione (3,7%), Verdi e Sinistra (3,2%), Italia Viva (2,9%), +Europa (2,5%), Per l’Italia con Paragone (2,2%) e Unione Popolare (1,5%) seguono a distanza.