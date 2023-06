Littizzetto a Mediaset, Dalla Chiesa: «Si ricordi di tutte le battute che ha fatto negli anni su Berlusconi»

Luciana Littizzetto sarà la nuova giudice di “Tú sí que vales” su Canale 5, prendendo il posto di Teo Mammuccari. Anche se non è ancora ufficiale, ci sono diversi indizi che rendono i rumors credibili. “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei!” ha commentato Sabrina Ferilli sotto un post dell’account social Trash Italiano che riportava la notizia. Il commento fa riferimento a Giovannino, la mascotte dello show, interpretato da Giovanni Iovino, che disturba i vari personaggi con i suoi dispetti durante le performance.

L’arrivo di Luciana Littizzetto nel programma Mediaset, condotto dalla sua storica amica Maria De Filippi, ha suscitato diverse reazioni contrastanti. Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia e volto storico di Forum sulle reti del Biscione, ha dichiarato: “Non giudico. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Sono felice che approdi a Mediaset. Sarà importante, però, che dimostri coerenza ricordandosi di tutte le battute che ha fatto negli anni sul Presidente Berlusconi. Se la notizia fosse vera, andrebbe a lavorare a casa sua”.

In passato, Rita Dalla Chiesa aveva espresso la sua opinione sugli addii illustri dalla Rai: “Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata e tutti gli altri che stanno pensando di andarsene non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra. Non ha senso fare le vittime. Erano stati addirittura riconfermati. L’unico motivo per cui se ne vanno è perché non si sentono in linea con questo governo (ma con gli altri sì!). Hanno solo dimostrato quanto in realtà siano deboli, senza il loro partito dietro di loro”, aveva dichiarato Dalla Chiesa. E aveva aggiunto: “Avrebbero potuto dimostrare la loro forza rimanendo all’opposizione. Avrebbero potuto essere la famosa voce fuori dal coro. Avrebbero mantenuto la stima e il rispetto del loro pubblico. Invece, hanno preferito far credere di essere stati cacciati da noi brutti e cattivi. Sapete qual è il problema? Che la libertà di pensiero costa fatica. È troppo comodo così”.

Manca solo la conferma ufficiale sull’arrivo di Luciana Littizzetto a “Tú sí que vales”. Dopo aver lasciato la Rai, nella prossima stagione televisiva avrà un doppio impegno: la nuova avventura con Fabio Fazio sul canale 9 e il ruolo di quarto giudice nel talent show che va in onda il sabato sera sulla rete principale di Mediaset.