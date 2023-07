Sondaggio Pagnoncelli: crescono M5S e Lega. Giù Pd e FdI

La valutazione dell’esecutivo cresce con l’indice di gradimento che passa dal 51 al 52, mentre Fratelli d’Italia perde lo 0,2% e si attesta al 29,4%. E il consenso personale di Meloni rimane stabile a quota 53.

Sono i dati emersi dall’ultimo sondaggio Ipsos presentato sabato sul Corriere della Sera da Nando Pagnoncelli, che spiega:

«Le intenzioni di voto ci restituiscono un panorama con pochi ma interessanti cambiamenti. Nel centrodestra le variazioni sono scarsamente significative, nell’ordine di pochi decimali, salvo per la Lega, che aumenta di quasi un punto. La crescita sembra legata al tema della sicurezza e in particolare della sicurezza stradale (casco e assicurazione per biciclette e monopattini, tolleranza zero per alcol e droghe alla guida). Nell’opposizione le differenze rispetto allo scorso mese sono più consistenti. Il Pd, che aveva segnato a maggio un piccolissimo calo, oggi evidenzia una discesa più netta, di un punto, attestandosi al 19,4%. Sembra che si stia riducendo l’effetto positivo provocato dall’elezione della nuova giovane segretaria, rispetto alla quale i malumori appaiono crescere all’interno del partito, connessi anche alle non entusiasmanti performance elettorali, ultime le Regionali del Molise. Al contrario il M5S cresce di oltre un punto, attestandosi al 16,2%, interrompendo il trend decrescente degli ultimi sei mesi. E questo nonostante le performance del Movimento nelle elezioni locali siano state molto deludenti. Ma il M5S ha un voto molto «nazionale» e oggi sembra guadagnare dalle differenziazioni rispetto al Pd. Nell’ex Terzo polo poi si contrae parzialmente il dato di Azione (3,1%, -0,4%) mentre cresce di oltre un punto Italia viva, oggi sopra Azione (4,1%, +1,1%). In lieve contrazione ma sempre elevata la quota di incerti e astensionisti (39%)».