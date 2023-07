Lavoro sottopagato, giovane madre a Morning News: «Mi offrono 5 euro netti l’ora»

Morning News affronta nuovamente la questione del lavoro sottopagato in Italia. Nella trasmissione su Canale 5, nei giorni scorsi sono state analizzate le retribuzioni che molti giovani sono costretti ad accettare quando firmano un contratto di lavoro. Il programma, condotto dalla giornalista Simona Branchetti, ha dedicato la puntata del lunedì 3 luglio a un’intervista con Martina Riccio, una giovane madre che ha condiviso le difficoltà incontrate nella ricerca di un nuovo impiego.

«Sono una mamma di 33 anni e ho fatto vari colloqui in cui mi hanno chiesto se avessi figli, se ne volessi altri, e come mi comporterei in determinate circostanze. Se sei fortunata ti fanno un contratto, io da dieci anni sono nel settore della grande distribuzione e ogni volta mi si propongono contratti da 8 euro lordi all’ora, che sarebbero poco più di 5 euro netti che non sinceramente posso anche non accettare», ha spiegato Riccio in collegamento con la trasmissione.