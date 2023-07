Caldo africano: weekend di sole e temperature record in arrivo in Italia

L’espansione dell’anticiclone proveniente dall’Africa verso il Mediterraneo centrale determinerà una notevole diminuzione dell’instabilità atmosferica anche nelle regioni settentrionali nei prossimi due giorni. Ci aspetta un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo prevalentemente secche in Italia, ad eccezione di qualche breve temporale nelle zone alpine. Le temperature saranno in aumento, con valori fino a 6 gradi sopra la media e persino 10 gradi in Sardegna, dove si potranno raggiungere punte massime di +40 gradi. Gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Meteo Italiano confermano che per l’intera prossima settimana ci sarà un prolungato e intenso periodo di caldo africano, con valori molto superiori alla media, soprattutto tra mercoledì e venerdì nelle regioni del Centro-Sud. Al momento non si intravede una fine all’onda di calore nemmeno a lungo termine.