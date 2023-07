Figlio La Russa, legale ragazza: «Ora il presidente del Senato è testimone primario di questo processo»

L’avvocato Stefano Benvenuto, legale della ragazza che accusa Leonardo Apache La Russa di stupro, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera che «la domanda che mi pongo da normale cittadino e non da avvocato è come possa una ragazza aver assunto cocaina e non ricordare nulla fino all’indomani». «La cocaina è nota perché provoca eccitamento, non sonnolenza. Ciò a cui dovranno rispondere i magistrati è se abbia assunto a sua insaputa sostanze diverse dalla cocaina che le hanno provocato un tale stordimento da non farle ricordare nulla e, in caso affermativo, chi gliele abbia date e se ci sia no il coinvolgimento di Leonardo La Russa. Stiamo parlando di una semplice ragazza che ha raccontato fatti che, se provati, costituirebbero una inammissibile offesa alla dignità femminile», ha spiegato.

Benvenuto dice inoltre che l’ammissione di La Russa sulla presenza in casa sua e di sua moglie Laura Di Ciocco gli fornisce «un grande assist» in quanto riconosce e conferma che la ragazza era a casa sua: «Questo semplifica tutto. Perché ora il presidente del Senato è testimone primario di questo processo. Non solo ha dichiarato che la ragazza era in casa sua, ma anche che era nel letto con suo figlio. Dove è finita non si sa come, visto che non si frequentavano assiduamente. Sta venendo a galla la verità», ha detto.