Stipendi dei parlamentari, Fassino: “Pentito? No, non chiedo un aumento ma le cifre di cui si parla sono lontane dalla realtà”

“Pentito? La segretaria del Pd ha detto che parlavo a titolo personale e l’ho detto anche io parlando in Aula”. Dopo l’intervento in Aula con tanto di cedolino da oltre 4700 euro, Piero Fassino non si pente e conferma il contenuto del suo discorso che ha riportato sulle cronache di tutti i giornali la questione della busta paga dei parlamentari. Compenso che, secondo Fassino, non sarebbe da considerare come “uno stipendio d’oro” . “Ho semplicemente detto ai miei colleghi che la nostra indennità non è quella di cui spesso si parla. Si parla spesso di cifre che sono lontane dalla realtà. L’indennità che riceviamo è adeguata e penso che tutto ciò che riceviamo per l’attività parlamentare vada speso per quella”.