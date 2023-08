Giletti querelato da Giuseppe Graviano: è indagato per diffamazione

Massimo Giletti è indagato per diffamazione dalla procura di Terni.

È quanto riportato da EtruriaNews. Risulta indagata anche la giornalista Sandra Amurri. Giletti, che avrebbe ricevuto l’avviso di garanzia un paio di giorni fa, ha dichiarato all’Agi: «Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in un Paese all’incontrario, ma ormai non mi stupisco più di nulla».

Non è escluso però, una volta effettuati tutti gli accertamenti, che l’indagine possa essere archiviata.

A querelare l’ex conduttore di Non è l’Arena è stato Giuseppe Graviano, boss mafioso detenuto nel carcere di Terni dove sta scontando sei ergastoli per le stragi di Capaci, via d’Amelio, Firenze, Roma e Milano. Graviano è inoltre il mandante dell’omicidio di don Pino Puglisi. Il nome del boss è stato pronunciato più volte nel corso del programma Non è l’Arena. Giletti, tra l’altro, intervistò Salvatore Baiardo, uomo vicino a Graviano, che profetizzò con mesi di anticipo la cattura di Matteo Messina Denaro.