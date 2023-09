Copernicus: “L’estate 2023 la più calda mai registrata”

La stagione giugno-luglio-agosto del 2023 è stata di gran lunga la più calda mai registrata a livello globale, con una temperatura media di 16,77 gradi centigradi, 0,66 gradi sopra la media: così il Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (C3S), in un rapporto pubblicato oggi. Secondo il Servizio, “la temperatura media europea per l’estate è stata di 19,63 gradi, che con 0,83 gradi sopra la media, è stata la quinta più calda per la stagione estiva”. Nel rapporto si legge anche che “il 2023 ha registrato anomalie della temperatura superficiale marina da record nell’Atlantico settentrionale e nell’oceano globale”.

(Agenzia DIRE)