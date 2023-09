«La luna di miele è finita»: il Financial Times avverte il governo Meloni

«“La luna di miele è finita”. La legge di bilancio di Meloni metterà alla prova l’instabile relazione con gli investitori».

È il titolo di un editoriale del Financial Times a firma Amy Kazmin sulla manovra del governo Meloni, con la quale l’esecutivo «dovrà trovare un equilibrio tra le risorse economiche in diminuzione e il mantenimento delle promesse elettorali sul taglio delle tasse e il sostegno alle famiglie in difficoltà».

«Gli investitori» – spiega il quotidiano economico britannico – «stanno osservando attentamente per determinare se Meloni manterrà il suo impegno di disciplina fiscale – anche se l’economia italiana vacilla – o sarà tentata da una politica fiscale espansiva o da altre misure non ortodosse».

Il Financial Times fa notare poi come la premier non si sia presentata al Forum Ambrosetti di Cernobbio, ma abbia preferito recarsi all’autodromo di Monza per il Gran Premio di Formula 1. Lo scorso anno Meloni, invece, era andata al Forum, approfittandone per «corteggiare gli investitori» e «ha aggravato la crescente inquietudine di aziende e investitori circa la capacità del governo italiano di guidare il Paese, fortemente indebitato, in un periodo di rallentamento economico europeo».

«Quando salì al potere lo scorso anno, Meloni rassicurò gli investitori globali con promesse di prudenza fiscale», ricorda l‘Ft. «Ma quest’estate» – scrive ancora il FT – «i mercati sono stati scossi dall’annuncio a sorpresa del suo governo di un’imposta inaspettata sulle banche, che è stata rapidamente annacquata dopo il crollo dei titoli bancari».

«La Banca Centrale Europea la settimana scorsa ha criticato la tassa sulle entrate straordinarie, avvertendo che potrebbe impedire alle banche di costituire ulteriori riserve di capitale, rendendole “meno resistenti allo shock economico” e limitando la loro capacità di concedere prestiti. Fitch, l’agenzia di rating del credito, ha messo in guardia dalle potenziali perturbazioni e incertezze derivanti dalla proposta del partito di Meloni, Fratelli d’Italia, di estrema destra, di consentire ai mutuatari inadempienti di riacquistare il proprio debito in difficoltà con un forte sconto», ricorda il Financial Times.