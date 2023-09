Giletti sotto pressione: l’inaspettata domanda di Enrico Mentana a ‘Giletti 102.5’

“Perché hai deciso di lasciare La7?” Enrico Mentana mette in difficoltà Massimo Giletti durante la prima puntata di ‘Giletti 102.5’ in onda oggi. Mentre chiacchiera al telefono con il direttore del Tg di La7, Giletti rimane spiazzato dalla domanda e, con un piccolo imbarazzo, cerca di eludere l’argomento: “Ti dirò tutto nel Tg di La7”.

Qualche mese fa, dopo le sue indagini sulla Mafia, Giletti ha affrontato la sospensione del suo programma su La7. Le ragioni di ciò restano sconosciute e il giornalista è attualmente in attesa. Al momento, non ci sono programmi futuri in vista per lui.

“Io sono per la garanzia assoluta. Per me chiunque, anche uno stragista può fare una querela. Peccato che in questo caso è il fratello dell’uomo che mi ha condannato a morte e per cui sono sotto scorta. E io non posso accedere agli atti. Ho fiducia totale nella giustizia ma a volte mi sembra di vivere in un Paese al contrario”, diceva Giletti all’inizio d’agosto commentando la notifica ricevuta dai Carabinieri in relazione all’indagine nei suoi confronti e nei confronti della opinionista di ‘Non è l’Arena’ Sandra Amurri, per diffamazione dalla procura di Terni.

Giletti è stato querelato da Giuseppe Graviano, attualmente detenuto in un carcere umbro per scontare diverse condanne all’ergastolo legate alla Mafia. Tuttavia, sembra che il fascicolo relativo alla querela sia stato secretato, come riportato da EtruriaNews.