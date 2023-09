Spot Esselunga: indignazione sui social per l’inazione della Segretaria del Pd, Elly Schlein

Indignazione sui social a causa del silenzio della leader del Partito Democratico, Elly Schlein, riguardo alla controversia legata allo spot di Esselunga. Questo è quanto rivela un’indagine condotta da SocialData, realizzata in esclusiva per Adnkronos. L’analisi delle conversazioni online degli ultimi due giorni mostra un’impennata di interesse sul tema, con oltre 850 interazioni al minuto.

Le discussioni riguardanti lo spot – si legge su AdnKronos – hanno trasformato la questione in un dibattito politico che ha coinvolto diversi leader, tra cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini e altri rappresentanti politici. Nel frattempo, la segretaria del Partito Democratico ha dichiarato di non aver visto lo spot e ha scelto di non prendere posizione al riguardo. Questa decisione, per lo più, ha suscitato disapprovazione, sebbene ci siano anche coloro che considerano coerente l’atto di astenersi dal commentare.

Tra le prime 10 pubblicazioni con maggior coinvolgimento sui vari social network, si osserva una diversificazione significativa. Su TikTok, gli influencer spiccano con i post più visualizzati, su Facebook sono i giornalisti a dominare le classifiche delle interazioni, mentre su Twitter trionfano i meme e gli account parodistici. Nel contesto di Instagram, il post della premier Giorgia Meloni ha attirato l’attenzione registrando oltre 48.000 interazioni.