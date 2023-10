Santoro attacca Meloni: “Ancora non ha imparato a contare, trova tutte le ragioni per cancellare la realtà”

Michele Santoro, ospite a Otto e Mezzo, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Ancora non ha imparato a contare. Non fa i conti con questa crisi economica e trova tutte le ragioni per cancellare la realtà. Il piano Mattei che cita non c’entra niente con l’Africa”.

“Mattei era uno che considerava le risorse energetiche della Russia centrali per lo sviluppo dell’Europa. È stato il primo durante la Guerra Fredda ad aprire un canale di comunicazione con la Russia comunista. Lei cosa fa?”, ha domandato l’ex conduttore di Annozero, aggiungendo che il premier “assieme a Biden sta costruendo una cortina di ferro tra l’Europa e la Russia per cui i russi diventano un nemico”.

Elly Schlein “è prigioniera in un partito che non la pensa come lei; non so se controlla il partito o è il partito a controllare lei. Non ho visto aprire un dibattito sulla guerra in Ucraina ma temo che il tema sia imbarazzante per lei. Anche i cinquestelle se non pungolati non parleranno dell’argomento, come considerano imbarazzante il tema migranti, non si capisce cosa chiedono e cosa dicono”, ha affermato ancora Santoro.

“Chi se ne frega delle anime del partito che Schlein deve tenere assieme, è una leader. Il Pd ha un forte radicamento ma vedo feste dell’Unità senza masse oceaniche ad ascoltare Schlein. Tutto questo elettorato, i diecimila che si sono iscritti dove sono?” ha aggiunto.