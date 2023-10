Dal 2013 sono arrivati in Italia più di un milione di migranti

Dal 2013 fino al 28 settembre 2023, più di un milione di migranti, per la precisione 1.040.938 persone, sono giunti in Italia. Questo dato emerge dall’analisi delle statistiche fornite dal Ministero dell’Interno nel corso degli anni. Il 2013 segna un punto cruciale, essendo l’anno del tragico naufragio di Lampedusa. In quell’occasione, a poche miglia dalle coste siciliane, 368 migranti persero la vita quando il peschereccio su cui viaggiavano, proveniente dalla Libia, affondò. Solo 155 persone, tra cui sei donne e due bambini, i sopravvissuti.

Da quando nel 2014 è iniziato il monitoraggio, più di 28.000 migranti sono stati segnalati come deceduti o dispersi nel Mar Mediterraneo, secondo i dati raccolti da Save the Children. Tra queste tragiche cifre, si contano 1.143 minori. Nel solo anno 2023, il numero di minori morti o dispersi nel Mediterraneo supera i cento, costituendo il 4% del totale, una percentuale significativamente più alta rispetto al 2014, quando rappresentavano meno dell’1%. Secondo Save the Children, dal 2014 ad oggi, più di 112.000 minori non accompagnati sono giunti in Italia via mare. Nel corso del solo anno in corso, dal primo gennaio, sono stati segnalati oltre 11.600 minori arrivati via mare senza alcuna figura adulta di riferimento.

In Italia, nei recenti dieci anni, il 2016 è stato l’anno con il maggior numero di arrivi di migranti, registrando 181.436 persone, molte delle quali provenienti dalla Nigeria. In questo stesso arco temporale, il periodo con i numeri più bassi è stato tra il 2018 e il 2020. Nel 2018, gli arrivi furono 23.370, scesi ulteriormente a 11.471 l’anno successivo, con la maggioranza proveniente dalla Tunisia. Nel 2020, segnato dall’inizio dell’emergenza Covid, gli arrivi furono 34.154, ma successivamente cominciarono gradualmente a salire nuovamente.