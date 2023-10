Orsini: “La mia carriera accademica è stata letteralmente distrutta, in Italia non ho futuro”

By

“La mia carriera accademica è stata letteralmente distrutta”.

Così il professor Alessandro Orsini dopo la partecipazione a “È sempre Carta bianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4.

“Vorrei rispondere a coloro che dicono che avrei detto le cose che ho detto sull’Ucraina e la Palestina per avere un ritorno personale invocando il mio licenziamento”, ha spiegato Orsini che aveva ha analizzato in tv il conflitto tra Israele e Hamas. Nell’ultimo anno e mezzo, il docente è stato al centro delle polemiche per le sue opinioni sul conflitto tra Ucraina e Russia.

“Per avere rivelato i risultati delle mie ricerche accademiche su questi temi drammatici, la mia carriera accademica è stata letteralmente distrutta. In Italia non ho più un futuro e progetto la mia fuoriuscita dal mio amato Paese ormai da tempo, al momento opportuno, compatibilmente con i tempi legati ai bisogni della mia famiglia illuminata da un bimbo meraviglioso”, ha scritto Orsini su Facebook.

“Nel mondo accademico italiano, sono sottoposto a una quantità impressionante di ingiustizie, di angherie e di vendette personali e istituzionali per le mie analisi sulla guerra a tutela dell’interesse nazionale del mio Paese, tutti i giorni della mia vita. Molte altre vendette e ritorsioni mi attendono nell’università italiana”, dice senza entrare nei dettagli. “Il sistema universitario italiano mi sta semplicemente fornendo una quantità impressionante di incentivi a trasferirmi in un altro Paese con minacce dirette e indirette alla carriera, alcune delle quali già eseguite. Per il resto, grazie a tutti coloro che mi vogliono bene e che mi sostengono e che si sono iscritti al mio canale youtube (85.000 iscritti: grazie di cuore)”, ha concluso.