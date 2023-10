Crozza contro La Russa: la stoccata nel monologo su Israele

Durante la puntata di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza ha detto sul presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Io capisco che tu sia rimasto impressionato dall’orrore che hanno compiuto i terroristi di Hamas, è giusto. Ma ti ricordo che i terroristi di Hamas hanno usato con gli israeliani la stessa violenza cieca dei nazisti ottant’anni fa. E allora, dal presidente del Senato del mio Paese mi aspetto che accanto alla solidarietà di Israele, getti nel bidone dei metalli la collezione dei busti, dei cimeli, delle petecchie di Mussolini al grido di ‘Io sono antifascista’. Fine”, ha concluso Crozza nel suo intervento.

Successivamente, Crozza ha ripreso il ruolo del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che, nonostante i suoi impegni domestici, riesce a trovare il tempo per esprimere solidarietà verso Israele e il popolo ebraico. Tuttavia, non esita a sottolineare le sue radici ideologiche difendendo Mussolini. “Non cominciamo con ‘sta vecchia storia! Lui non ha mai tirato bombe sugli ebrei… no, lui li metteva sui treni. Adesso scusi ma devo andare a Ballando con le Stelle! Poi magari faccio un salto da Fazio visto che non ci è andato Patrick Zaki” ha affermato Crozza in uno dei suoi monologhi.