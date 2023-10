«Non ti faccio più lavorare»: Comandante dei carabinieri fa multare più volte l’imprenditore che vuole essere pagato per i lavori in casa

Un comandante dei carabinieri aveva inizialmente contattato un imprenditore edile per eseguire lavori di manutenzione in casa. Tuttavia, la cifra sul preventivo iniziale differiva significativamente da quella che alla fine il comandante ha insistito nel far pagare solo dopo che venivano applicati sconti massicci. Ma i problemi non sono finiti qui: al momento di versare il saldo finale, secondo l’accusa, il militare avrebbe iniziato a perseguitare l’imprenditore tramite una serie di ritorsioni, tra cui numerosi controlli stradali e una cascata di multe. I lavori sono stati eseguiti fra il luglio del 2019 e l’inizio del 2021 e il professionista si è dovuto accontentare di 11 mila euro, rinunciando al alla somma dovuta di 45mila e 628 euro.

In seguito a questi eventi, un ex comandante dei carabinieri della stazione di San Cesario nel Salento è stato portato in tribunale con una procedura abbreviata, con l’accusa di concussione.

Quando l’imprenditore sospese i lavori – racconta La Stampa – «subì una serie di ripicche: una contravvenzione perché sorpreso sul motociclo senza casco e una seconda per guida di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo. “Non hai capito che devi finire il lavoro, fai quello che ti dico io altrimenti se non finisci non ti faccio più lavorare” lo minacciava quando lo incrociava per strada».