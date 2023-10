Variazioni nei consensi dei partiti italiani: Forza Italia stabile, mentre gli altri principali partiti subiscono un calo

Nella scorsa settimana, tutti i principali partiti italiani, tra cui Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lega, hanno visto una diminuzione di consensi secondo l’ultimo sondaggio elettorale condotto da Swg per La7. Questa flessione è stata influenzata principalmente dagli ultimi eventi di politica estera e dal dibattito pubblico che ne è seguito. In questo contesto, solo Forza Italia è riuscita a mantenere il proprio sostegno, mentre Azione e l’Alleanza Verdi-Sinistra hanno registrato risultati positivi.

Nel panorama del centrodestra, si registrano risultati inusuali questa settimana. Dopo variazioni altalenanti nelle ultime settimane, sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini vedono una diminuzione nel loro sostegno, sebbene Meloni sia in una situazione peggiore. Fratelli d’Italia scende al 28,4%, con una diminuzione dello 0,3%, pur rimanendo il partito più votato in Italia, anche se la soglia del 30% sembra ancora lontana. D’altra parte, la Lega si attesta al 10,2%, perdendo solo lo 0,1%. Complessivamente, è la Lega a poter essere più soddisfatta, mantenendo un risultato a doppia cifra. Forza Italia rimane stabile al 6,4%, senza alcune variazioni rispetto alla settimana precedente. Il centrodestra è completato da Noi Moderati, che, in una settimana, aumenta dallo 0,8% all’1% delle preferenze. Pertanto, la coalizione vede solo una modesta diminuzione dello 0,2% nei voti complessivi.

Il Partito Democratico registra un calo al 19,6%, perdendo lo 0,2% dei voti, risultato che allontana ulteriormente il Pd di Elly Schlein dalla soglia del 20%. Tuttavia, la situazione è ancora peggiore per il secondo partito dell’opposizione, il Movimento 5 Stelle, che scende dello 0,4%, arrivando al 16,1%. Attualmente, il divario tra i due schieramenti è di 3,5 punti percentuali. D’altra parte, gli altri partiti dell’opposizione stanno ottenendo risultati molto migliori. Ad eccezione di Italia Viva, che rimane stabile al 2,5% dei voti dopo l’elezione di Matteo Renzi come presidente, tutti gli altri vedono un aumento di consensi rispetto alla settimana precedente. Azione sale al 4% con un incremento dello 0,3%, un risultato significativo in quanto la soglia del 4% è quella che i partiti dovranno superare alle prossime elezioni europee nel giugno 2024 per eleggere deputati a Strasburgo. Anche l’Alleanza Verdi-Sinistra cresce dello 0,3%, raggiungendo il 3,6%. Nel frattempo, +Europa passa dal 2,4% al 2,5%. Il sondaggio di Swg per il Tg La7 rileva anche altri due partiti: Italexit di Gianluigi Paragone (1,8%, +0,1%) e Unione Popolare di Luigi De Magistris (1,6%, -0,2%).