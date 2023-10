Sondaggio Noto: FdI in crescita, sfida aperta nell’opposizione

Fratelli d’Italia continua il suo progresso stabile, mantenendosi saldo come il principale partito in Italia. Nel frattempo, la Lega ha mostrato una decelerazione, non riuscendo a ottenere un aumento nei consensi nell’ultimo mese. Nell’ambito dell’opposizione, sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle hanno registrato risultati positivi. Questi i risultati emersi dal sondaggio politico elettorale condotto da Noto Sondaggi per Porta a Porta su Rai 1.

Fratelli d’Italia raggiunge il 28%, registrando un incremento di mezzo punto rispetto all’ultima rilevazione datata 19 settembre. Pur essendo una crescita moderata, questo risultato mantiene FdI e Giorgia Meloni saldamente al vertice tra i partiti italiani. Tuttavia, la soglia del 30%, precedentemente raggiunta, rimane al momento distante.

Ciò che può soddisfare Meloni non è solo il dato positivo riguardante Fratelli d’Italia, ma anche il risultato meno favorevole della Lega, che si attesta al 10,5% dei voti senza alcun aumento nell’ultimo mese. In un periodo ancora segnato dalla polemica sulla gestione dei migranti, la Lega era riuscita a guadagnare terreno a scapito di FdI, ma secondo l’ultima rilevazione di Noto, questo trend positivo si è fermato nel mese scorso.

Anche Forza Italia vive un periodo positivo, salendo al 7,5% e guadagnando mezzo punto percentuale. Il quarto partito della coalizione, Noi Moderati, rimane stabile all’1,5%. In questo contesto, il centrodestra raggiunge complessivamente il 47,5% dei voti, superando persino il risultato ottenuto alle elezioni politiche di oltre un anno fa.

Il Partito Democratico raggiunge il 19,5%, registrando un incremento dello 0,5% nel corso di un mese. Sebbene sia un segnale positivo, conferma anche le difficoltà attuali del Pd nel superare la soglia ‘psicologica’ del 20%. Nei prossimi giorni, i temi al centro del dibattito politico, dalla manovra economica al salario minimo, saranno una sfida cruciale per i membri del Pd guidati da Elly Schlein, nel tentativo di superare il 20%.

Nel frattempo, anche il Movimento 5 Stelle registra una crescita, arrivando al 17,5% con un incremento di mezzo punto percentuale. La differenza con il Partito Democratico rimane di soli due punti, una distanza abbastanza ridotta da far riflettere e suggerire che per i M5S non sia impossibile mettere nuovamente in discussione il ruolo di principale partito dell’opposizione.

L’alleanza tra Verdi e Sinistra si mantiene stabile al 3%, mentre +Europa subisce una perdita di mezzo punto, scendendo al 2%. Il centro moderato rimane estremamente saldo: Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, appena eletto presidente, restano fermi al 3%. Tuttavia, per entrambi questi partiti, questa percentuale non sarebbe sufficiente per superare la soglia di sbarramento del 4% alle prossime elezioni europee.