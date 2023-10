Fiorello su fuorionda Giambruno: “Giorgia Meloni, ormai si divorzia in 24 ore”

Continua la saga di Fiorello su Giorgia Meloni, con parodie di telefonate della presidente del Consiglio durante le dirette Instagram di ‘Aspettando Viva Rai2’. In questa occasione, lo showman ha ironizzato sul “first gentleman” Andrea Giambruno e sul Partito Democratico, cercando di ristabilire il buon umore della premier dopo il servizio controverso andato in onda l’altroieri su ‘Striscia la notizia’, incentrato sul compagno della leader, tra gaffe e momenti imbarazzanti.

I fuorionda su Striscia la Notizia

Il 18 ottobre, durante la trasmissione di Striscia, sono stati mostrati alcuni momenti fuori onda di Giambruno su Rete4. “Mi seccano con questa storia del ciuffo… Ho ancora i capelli, ho 42 anni e sono ancora tutti al loro posto… Qui dentro, tutti sembrano essere calvi… C’è chi bestemmia in diretta e loro si preoccupano dei capelli…”, ha detto il giornalista, rivolgendosi alla collega nello studio mentre commentava il suo abbigliamento e discutendo del colore del suo vestito, precisando che era “blu Estoril e non blu Cina”.

Fiorello e la finta telefonata alla Meloni

Ancora collegato dal ‘glass di cortesia’ situato in via di Vigna Stelluti nel quartiere di Roma Nord, dove rimarrà fino al trasloco nel nuovo spazio del Foro Italico previsto per il 6 novembre, giorno del ritorno in diretta su Rai2 del suo programma mattutino, lo showman ha inaugurato l’ultima puntata con una simulata telefonata a Giorgia Meloni: “Giorgia, sei ancora arrabbiata per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Posso dirti una cosa? Ormai si divorzia in 24 ore”. Fiorello ha anche scherzato sullo sciopero dei mezzi pubblici indetto per oggi, venerdì 20 ottobre, ironizzando sul Partito Democratico: “Domani i lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e si fermeranno. L’ira del PD: ‘Ci copiano i programmi!'”. Dopo la battuta, come consuetudine, è seguito un fragoroso scroscio di risate dalla finta Presidente del Consiglio, ‘collegata’ in diretta telefonica.