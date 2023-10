Fuorionda di Striscia, Crozza-Giambruno: “Governo, amore credimi, non è come sembra…”

Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza si è calato nei panni di Andrea Giambruno e del collega Pietro Senaldi. Rivolgendosi al Governo, Crozza ha scherzato sul fatto che non gli rispondessero al telefono: “Governo, amore… credimi, non è come sembra. Viviana è solo una collega, sai com’è, sono un po’ eccentrico, a volte un po’ arrogante… e parlando di arroganza, direttore Senaldi, posso permettermi qualche stravaganza di tanto in tanto…”