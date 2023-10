Berlusconi, Rita Dalla Chiesa contro Report: «Senza vergogna»

«La volgarità etica di Report di questa sera? Non c’è’ niente da fare, non riescono a fare a meno di parlare di Berlusconi , di attaccarlo, di attaccare in modo violento le persone vicine a lui, anche oggi che non c’è’ piu’. Senza vergogna. Chiedo, perché?».

Così la deputata Rita Dalla Chiesa in un tweet pubblicato sul social network X nella serata di domenica.

Le anticipazioni del servizio hanno suscitato la reazione dei parlamentari di Forza Italia, i quali hanno assicurato che il caso finirà in vigilanza Rai. «Credo che della questione si dovrà urgentemente parlare in Commissione parlamentare di Vigilanza e non solo», ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai sottolineando che Report prosegue con «la sua attività denigratoria dei movimenti e delle personalità politiche non gradite». Gli hanno fatto eco il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli e Rita Dalla Chiesa spiegando che «pluralismo e libertà di espressione non sono foglie di fico per celare l’aggressione di Report a Forza Italia a urne aperte per le elezioni politiche suppletive nel collegio senatoriale di Monza -Brianza e per quelle amministrative in Trentino Alto Adige e a Foggia».