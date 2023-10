Fuorionda Giambruno, Antonio Ricci: «Dossieraggio? Sagace drammatizzazione di una fortunosa pesca di totani»

Antonio Ricci replica al deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, il quale aveva dichiarato che sul caso Giambruno «quello di Mediaset, e dunque di Striscia la notizia, è stato un dossieraggio».

«Quando si hanno delle registrazioni da mesi – aveva detto Mollicone al Foglio – e si fanno uscire così, in più riprese, che cos’è se non un dossieraggio? Un modo per colpire Meloni».

Il commento di Ricci: «Dossieraggio. Sagace drammatizzazione di una fortunosa pesca di totani».

«Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere», aveva detto dopo la rottura con Giambruno annunciata via social da Meloni.

Con una nota l’ufficio stampa di Striscia la notizia ha replicato anche al capogruppo di Fdi Tommaso Foti, che aveva evocato i servizi di Striscia come motivo della rottura tra Fini e Berlusconi: «Ci teniamo a ricordare al capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti che la sua ricostruzione dell’affaire Fini-Tulliani-Gaucci purtroppo non è corretta. In realtà a ‘svelare’ il caso quattro giorni prima di Striscia la notizia era stata la Repubblica con un articolo di Filippo Ceccarelli». «La cosa più clamorosa è che il video incriminato, prima che lo mandasse in onda Striscia una sola volta e che quindi non fu mai un tormentone, era già stato pubblicato sia dal sito di Repubblica che da quello del Corriere. In televisione, un’ora prima, era stato trasmesso da Blob. Questa vicenda, e la sua strumentalizzazione da parte di Fini, è stata ampliamente raccontata da Antonio Ricci nel libro Me Tapiro (Mondadori, 2017)», conclude la nota.