Libero contro Di Battista: «Il mullah Dibbah». La replica: «Lo fanno per criminalizzare e intimorire, ma con me non funziona più»

«Oggi Libero, un giornale che appartiene ad un parlamentare della Lega mi dedica questa prima pagina. Lo fanno per criminalizzare e intimorire. Ma con me non funziona più».

Così sui social Alessandro Di Battista.

«Invece di parlare di oltre 2400 bambini palestinesi morti sotto le bombe israeliane, parlano di un mio video che è stato tradotto in arabo ed è stato apprezzato. Non hanno alcun pudore e nessuna voglia di raccontare come stanno davvero le cose. C’è chi purtroppo per evitare questo fango sceglie il silenzio. Non dovete avere paura di questa melma. La sola paura che dobbiamo avere è quella di diventare vigliacchi per tornaconto personale», conclude l’ex deputato.