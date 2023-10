Rania di Giordania contro l’Occidente: «Due pesi e due misure su Gaza. Stiamo assistendo al silenzio nel mondo»

La regina Rania di Giordania ha accusato l’Occidente di avere un «il doppio standard scioccante» e di restare «in silenzio per le vittime palestinesi a Gaza».

«Per quanto accaduto il 7 ottobre, il mondo ha immediatamente e inequivocabilmente sostenuto Israele e il suo diritto a difendersi e ha condannato l’attacco», ha affermato Rania ospite mercoledì di Christiane Amanpour sulla Cnn. «Ma quello che a cui stiamo assistendo nelle ultime due settimane è il silenzio nel mondo. Ci viene detto che è sbagliato uccidere un’intera famiglia con le armi, ma va bene bombardarla a morte?» ha chiesto, riferendosi all’offensiva israeliana.

Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa in Egitto a Il Cairo ha replicato che «la Francia non pratica il doppio standard, il diritto internazionale si applica a tutti e la Francia difende i valori universali dell’umanesimo». Per la Francia, ha aggiunto, «tutte le vite si equivalgono, tutte le vittime meritano la nostra compassione, il nostro impegno durevole per una pace giusta e durevole nel Medio Oriente».

Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel poco prima dell’inizio del vertice europeo ha replicato a Rania dicendo che «l’Unione europea non ha doppi standard»nella guerra fra Hamas e Israele, ha detto. Tuttavia dalla bozza di conclusioni del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles è sparito il riferimento al «cessate il fuoco» chiesto dal segretario generale dell’Onu Guterres rimpiazzato dall’espressione «pause umanitarie» per consentire la consegna degli aiuti. «Noi crediamo in un sistema basato sui valori e il rispetto delle regole e sia io che i miei colleghi continuiamo a spiegarlo ai nostri partner del Sud Globale».