Report, Ranucci: «La data dell’audizione in commissione di Vigilanza deve essere ancora stabilita»

«Dopo le polemiche sulle ultime puntate di Report, la maggioranza fa mettere ai voti e ottiene la convocazione in commissione di Vigilanza del direttore Approfondimento della Rai Paolo Corsini e del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. In ufficio di presidenza, secondo fonti di agenzia, la presidente Barbara Floridia si è opposta alla richiesta di convocazione in relazione a una singola trasmissione, ritenendola inopportuna e proponendo di inserirla eventualmente nell’ambito di una serie più ampia di audizioni per avere un quadro complessivo sulle scelte editoriali ed evitando di trattare un caso specifico. La maggioranza si è però opposta, chiedendo di mettere la questione ai voti e ottenendo così la convocazione con il via libera solo di FdI, Fi, Lega e Noi Moderati ma non dell’opposizione».

Così sui social il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

«La data dell’audizione deve essere ancora stabilita. Report in onda domenica alle 20.55 su Rai3», conclude il post.