Sgarbi: “Denuncio tutti”

“L’intervista a Gennaro Sangiuliano pubblicata da Il Fatto quotidiano è falsa. Denuncio tutti”.

Così il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

“Ripeto: non posso credere a quello che ho letto, perché non corrisponde alla realtà. I rapporti tra me e il ministro ai Beni culturali sono buoni”, contestando anche il passaggio dell’intervista a Sangiuliano in cui il ministro afferma di tenersi ben alla larga da Sgarbi: “Ma se mi ha appena inviato a Bologna, in sua rappresentanza, per gestire l’allarme sulle condizioni statiche della Torre Garisenda”.

Quanto all’ipotesi di dimissioni, chieste dall’opposizione, Sgarbi ha detto al ‘Corriere della sera’: “Dimissioni? Ma cosa sta dicendo! Ho sempre fatto il mio dovere, non vedo da cosa dovrei dimettermi”.

“Un mio collaboratore, a questo punto ex, si è infilato nel mio computer, ha rastrellato informazioni dalla mia agenda e poi ha inviato tutto via mail ai vertici del ministero, a Palazzo Chigi e alla stampa. Il tutto con un account del ministero. Stiamo parlando di un ‘corvo’: dobbiamo dare credibilità a chiunque?” ha raccontato il critico d’arte, che ha anche annunciato querela alla Polizia postale, dicendo di avere capito chi è il ‘corvo’: “Certo che lo so, ma ora ci penseranno le forze dell’ordine a lui”.

Sulla legittimità dei soldi che ha percepito con la sua attività extra politica, Sgarbi ha spiegato: “Io stesso avevo già chiesto un parere all’Anac e non ci sono state obiezioni”. E sulle indagini nei suoi confronti da parte della Procura di Roma per non aver pagato un debito con l’Agenzia delle Entrate di 715mila euro, ha fatto sapere: “Chiarirò anche questo. E’ tutto in regola, ne stia certo”.