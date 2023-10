Orsini contro Porta a Porta: «Ho assistito al solito spettacolo penoso»

«Ebrei, persone meravigliose», l’altroieri «a Porta a Porta ho assistito al solito spettacolo penoso del tipico tizio che ritrae Israele come una vittima, credo fosse il console onorario d’Israele o qualcosa del genere. Ma, figlio mio, lo Stato d’Israele ha già massacrato oltre 6000 civili a Gaza e tolto la vita a oltre 2000 bambini».

Così su Facebook il professor Alessandro Orsini.

«Bruno Vespa non lo spiega, ma avete un’idea vaga di come si muoia sotto le bombe? Mica tutte le morti nei bombardamenti avvengono in modo istantaneo come un proiettile in fronte! Molti bambini palestinesi ardono vivi tra pene atroci. Ardono vivi perché sono gli israeliani che li fanno morire in questo modo: gli israeliani mica Topo Giggio. Porta a Porta queste cose le racconta? Vi racconta come si muoia sotto le bombe dello Stato d’Israele povera vittima? Figuriamoci. Per cui arriva questo console onorario e fa il piantino: “Israele è la vittima! I palestinesi vogliono cancellare lo Stato d’Israele! Aiutateci!”. Tranquillo, figlio mio, ti stiamo aiutando. Biden vi sta dando nuovi missili per massacrare i bambini palestinesi e la Corte penale internazionale si guarda bene dal mettere le manette a Netanyahu per i suoi crimini di guerra», prosegue il docente.

«Ma, caro console onorario, gli italiani mica sono scemi. E, infatti, la grande maggioranza degli italiani disprezza lo Stato d’Israele per il massacro che conduce da anni contro il popolo palestinese, cui ruba l’acqua, il cibo, i territori e il futuro. Date uno sguardo a quello che dice questo rabbino contro lo Stato d’Israele e capirete che gli ebrei sono persone meravigliose. E poi ci sono i Netanyahu. Quanto alle denuce che lei ha presentato contro alcuni manifestanti italiani, caro console onorario, allora denunci pure gli esponenti della comunità ebraica italiana in posizione apicale che istigano all’odio contro di me e minacciano di venirmi a prendere sotto casa urlando nelle pubbliche piazze», conclude il post.