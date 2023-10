Orsini contro i «corrotti media dominanti»: «Che fine hanno fatto quelli che dicevano che l’Occidente è moralmente superiore alla Russia?»

Durissimo attacco del professor Alessandro Orsini ai media e all’Occidente riguardo alla questione della guerra di Gaza.

Il docente si è espresso in una serie di post pubblicati sui social.

«Tremila bambini palestinesi uccisi a Gaza da Israele con l’appoggio di Stati Uniti e Unione europea che rifiuta di colpire Netanyahu con le sanzioni e di isolarlo internazionalmente invocando un mandato d’arresto da parte della Corte penale internazionale. Che fine hanno fatto quei gran corrotti che dicevano che l’Occidente è moralmente superiore alla Russia?» si legge in uno dei post di Orsini.

«Soldati israeliani, vergogna del mondo – 3000 bambini massacrati a Gaza. Sarebbe bello vedere l’esercito israeliano cadere nella polvere. Un esercito nato con un fine nobile, proteggere la vita degli ebrei e la fondazione dello Stato d’Israele, che oggi persegue un fine ignobile, lo sterminio dei palestinesi e la pulizia etnica nelle terre altrui. Essere un soldato israeliano oggi è la vergogna più grande del mondo. Le forze di difesa israeliane, le FDI, operano come un’organizzazione terroristica in stile Isis. Sotto il profilo morale, Netanyahu è come Bin Laden e l’esercito israliano è come al Qaeda. Solidarietà con Gaza», ha scritto il professore in un altro post.

«Ci tengo a precisare che il massacro dei bambini palestinesi è condotto anche dalla Commissione europea e dagli Stati Uniti e non soltanto da Israele. Netanyahu preme il grilletto per uccidere i bambini palestinesi, ma le armi, i soldi e l’appoggio politico per bloccare le risoluzioni dell’Onu per il cessate il fuoco, provengono dall’Unione europea e dagli Stati Uniti. Si sappia che ognuno di questi bimbi uccisi da Netanyahu – siamo a 3000 – è sulla coscienza di Ursula von der Leyen e di Joe Biden e di tutta l’Unione europea e non soltanto sulla coscienza di Netanyahu.

Noto che quei grandissimi corrotti di conduttori televisivi, speaker radiofonici e direttori di giornali, i quali dicevano che l’Occidente è moralmente superiore alla Russia, oggi tacciono davanti al massacro dei bambini palestinesi perpetrato dall’Occidente. I gran corrotti non dicono più che le democrazie occidentali rappresentano una civiltà moralmente superiore da quando Israele ha avviato la pulizia etnica in Palestina con l’appoggio dell’Unione europea e degli Stati Uniti», ha anche affermato Orsini tramite i social.

«Vorrei rivolgere una domanda ai corrotti media dominanti. Cari stracorrotti, avete tifato perché nascesse una coalizione militare in difesa dell’Ucraina guidata dagli Stati Uniti. Perché non tifate affinché nasca una coalizione militare in difesa della Palestina e di Gaza guidata dalla Turchia? P.S. Questi miei post sono finalizzati a far emergere le contraddizioni della politica internazionale e mostrare la corruzione dei media italiani», è il contenuto di un altro dei numerosi messaggi social pubblicati da Orsini nei giorni scorsi.