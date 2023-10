L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione trasmessale dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti del sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo. Lo annuncia l’Antitrust in una nota.