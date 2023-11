Sondaggi, Meloni guadagna terreno: in crescita la fiducia degli elettori. Ma FdI è in calo

Nell’arco dell’ultima settimana, si è registrato un miglioramento nella percezione del governo guidato da Giorgia Meloni, con un incremento notevole della fiducia degli elettori nella Premier, come rivelato da un sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per SkyTG24. Nonostante ciò, tale aumento di fiducia non si è riflesso in un guadagno elettorale per Fratelli d’Italia, che invece mostra un leggero arretramento. Il partito di Meloni rimane in testa nelle preferenze (29,4%, con un calo dello 0,4% rispetto alla settimana precedente), seguito dal Partito Democratico (19,5%, con un calo dello 0,4%). Si registra anche un lieve declino per il Movimento 5 Stelle (14,4%, -0,1%), che si mantiene ai livelli più bassi dall’inizio del monitoraggio settimanale delle intenzioni di voto da parte di Quorum/YouTrend, avvenuto a marzo 2023. Tra gli altri partiti, la Lega segna un leggero incremento (9,2%, +0,2%), mentre Forza Italia scende (5,9%, -0,2%) e Azione cresce (4,5%, +0,3%), consolidandosi per la seconda settimana consecutiva oltre la soglia di sbarramento del 4% prevista per le elezioni europee. Sotto tale soglia si attestano invece Alleanza Verdi-Sinistra (3,3%, -0,1%), Italia Viva (2,8%, -0,1) e gli altri partiti minori.

Le percezioni sul governo mostrano un modesto miglioramento, tuttavia il 54% del corpo elettorale continua a esprimere una valutazione negativa sull’operato dell’esecutivo, in contrasto con il 37% che lo valuta positivamente. Tra i leader politici, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, conserva la posizione di massima fiducia con il 60% degli elettori a suo favore. Lo seguono Giorgia Meloni (37%) e Giuseppe Conte (35%), entrambi in aumento di un punto percentuale. Antonio Tajani rimane stabile al 24%, livello raggiunto anche da Matteo Salvini (24%, in crescita dell’1%). Non si registrano cambiamenti nei livelli di fiducia per Elly Schlein (22%), Carlo Calenda (16%) e Matteo Renzi (12%).