Di Battista su Gaza: «Ecco quello che i tg non vi dicono»

Di Battista in un video pubblicato nei giorni scorsi sui social ha detto di non farcela più «a vedere tutte le immagini che arrivano da Gaza».

«I massacri, il terrorismo di Stato che sta facendo Israele. Ogni volta che vedo un corpicino straziato… Io penso ai miei figli. Quando vedo i papà e le mamme penso ai miei figli. Sono morti 4000 bambini. È straziante. Non credo che questa sia una guerra, è un massacro ai danni di una popolazione che non può uscire da Gaza. Per lo meno dall’8 ottobre in poi. Vi sto per dare una serie di notizie che dovrebbero aprire i telegiornali di tutto il mondo: Save the children. Ogni 10 minuti a Gaza viene ferito un bambino. Molti di loro non hanno più braccia, né le gambe», ha spiegato l’ex deputato.

Di Battista ha poi citato le parole del presidente del Brasile, Lula. «La posizione del Brasile è molto chiara: riconosce come organizzazione terroristica quanto indicato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu, e Hamas non è riconosciuta dal Consiglio come organizzazione terroristica, perché ha partecipato alle elezioni nella Striscia di Gaza ed ha vinto». Lula ha sottolineato: «Quello che abbiamo detto è che l’atto di Hamas è un’azione terroristica».