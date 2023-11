Orsini attacca von der Leyen: «Commissione europea, vergogna del mondo»

«Siccome la Commissione europea è pienamente coinvolta nel massacro dei bambini palestinesi a Gaza, fornendo ogni tipo di sostegno politico, economico e diplomatico a Israele, di cui è un alleato di ferro, allora deve ammorbarci con un fiume di retorica e frasi del tipo: “Israele ha il diritto di esistere”».

Così il professor Alessandro Orsini sui social in un post intitolato «Commissione europea, vergogna del mondo».

«Ma cara Gramellusti,» prosegue il post «ti pare che nel 2023 esista il pericolo che Israele cessi di esistere? Ma la Commissione europea ha lasciato il cervello sul comodino? Cara von der Leyen, vuoi aiutare i bambini palestinesi? Allora devi “fare” delle cose come hai fatto con Putin; devi colpire il governo razzista di Netanyahu con le sanzioni e devi colpire il criminale di guerra Netanyahu con un mandato di cattura della Corte penale internazionale come hai fatto con Putin oppure devi fornire ai palestinesi i missili per abbattere gli aerei israeliani come li hai forniti agli ucraini. Se sei una pupazzetta pro-occupazione israeliana, non fare la presidente della Commissione europea che è una cosa seria. Cara Ursula von der Leyen, tu sei alleata del governo Netanyahu che spara in testa ai bambini palestinesi di due anni, com’è accaduto a Mohammed Haitham al-Tamimi, due anni, il 5 giugno 2023, nei territori occupati».

«Capito, pupazzetta? Netanyahu spara nella testa dei bambini palestinesi, come vedrai dai link qui sotto, ed è un tuo alleato di ferro. La Commissione europea è la vergogna del mondo. La Commissione europea appoggia le dittature più brutali, violente e crminali del mondo, come il regime israeliano del criminale di guerra Netanyahu, il cui ministro della sicurezza nazionale è un razzista violento ammmiratore dell’orrendo terrorista Baruch Goldstein, il massacratore della moschea di Hebron (1994)», conclude Orsini, allegando una serie di articoli e video sul tema.