Supermedia: Lega in calo. FdI, Pd e FI stabili

Dalla Supermedia di questa settimana emerge un dato negativo in per la Lega, che perde più di mezzo punto in due settimane, mentre in generale le migliori performance sono quelle dei partiti dell’ex terzo polo, che cresce come area dello 0,8%. FdI, Pd e FI sono pressoché stabili. La coalizione del centrodestra cede mezzo punto e si ferma a quota 46,2%.

Supermedia liste

FDI 28,6 (-0,1)

PD 19,6 (=)

M5S 16,0 (-0,1)

Lega 9,2 (-0,6)

Forza Italia 7,3 (+0,1)

Azione 3,9 (+0,3)

Verdi/Sinistra 3,3 (-0,2)

Italia Viva 3,1 (+0,4)

+Europa 2,4 (+0,1)

Italexit 2,2 (+0,4)

Unione Popolare 1,2 (-0,1)

Noi Moderati 1,0 (-0,1)

Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 46,2 (-0,5)

Centrosinistra 25,2 (-0,2)

M5S 16,0 (-0,1)

Terzo Polo 7,1 (+0,8)

Italexit 2,2 (+0,4)

Altri 3,3 (-0,3)



NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (19 ottobre 2023)



NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi e’ una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 19 ottobre al 1 novembre, e’ stata effettuata il giorno 2 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 29 ottobre), Eumetra (26 ottobre), Euromedia (31 ottobre), Quorum (30 ottobre), SWG (23 e 30 ottobre) e Tecne’ (21, 23 e 28 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e’ disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.