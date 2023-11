3 tazzine di caffè al giorno possono essere l’arma segreta contro il diabete

Il 14 novembre, la Giornata Mondiale del Diabete illumina l’importanza di affrontare questa crescente sfida sanitaria globale, specialmente per quanto concerne il diabete di tipo 2, la cosiddetta “malattia del millennio”. Questa giornata rappresenta un’opportunità per aumentare la consapevolezza pubblica sui modi per combattere la malattia, tra cui emerge il ruolo del caffè, amatissimo dagli italiani. Secondo ricerche recenti, come quelle pubblicate su Clinical Nutrition, il consumo regolare di caffè potrebbe abbassare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. La lotta al diabete si combatte anche a tavola, con stili di vita sani che comprendono una dieta equilibrata e bilanciata essenziale per regolare la glicemia. L’Italia, culla della dieta mediterranea, offre una varietà di tesori culinari, tra cui il caffè, che non solo delizia spirito e palato ma aiuta anche a mantenere una buona salute. La ricerca scientifica evidenzia che il consumo di 3-4 tazzine di caffè giornaliere potrebbe ridurre il rischio di diabete di tipo 2 di circa il 25%. L’EFSA conferma che fino a 400 mg di caffeina al giorno è una dose sicura per la maggior parte degli adulti. Il caffè è molto più di una semplice bevanda; è una ricca fonte di composti bioattivi come i polifenoli, che possono beneficiare il metabolismo del glucosio e ridurre il rischio di diabete di tipo 2. Il consumo a lungo termine di caffè può anche incrementare l’apporto antiossidante totale della dieta, mitigando lo stress ossidativo e aiutando a prevenire il diabete. Il diabete rimane una sfida sanitaria globale, con un aumento significativo di casi registrati di recente. Il miglioramento dello stile di vita, incluso un’alimentazione bilanciata con cibi benefici come il caffè, è cruciale per contrastare l’espansione di questa malattia. Il caffè è un pilastro della cultura e della dieta mediterranee, simbolo di tradizione e passione. È un elemento fondamentale che rappresenta non solo una bevanda ma anche un forte legame sociale e culturale. Michele Monzini, presidente del Consorzio Promozione Caffè, evidenzia l’impegno dell’organizzazione nel promuovere la conoscenza del caffè come alleato della salute, collaborando con esperti e istituzioni di ricerca per fornire informazioni precise e aggiornate.