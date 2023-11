Mutui: per salvare le famiglie italiane è necessaria una rivoluzione

La politica monetaria della Bce sui tassi di interesse sta negando il futuro a migliaia di giovani.

Il 79% degli italiani percepisce un reddito lordo inferiore ai 30.000 euro, una cifra che distrugge i sogni di una dimora, di un tetto sotto il quale crescere i propri figli​​: infatti con un reddito di questa portata e i tassi di interesse alle stelle, è difficile, se non impossibile, per molti cittadini poter acquistare un immobile.

L’analisi di Save Your Home dipinge un quadro grigio anche per chi la casa già ce l’ha: le rate dei mutui variabili divorano oltre il 60% del reddito netto, lasciando le famiglie in balìa delle maree di un mercato implacabile. E come può un cittadino sperare in una boccata d’aria quando il costo del denaro cresce, e quando la politica si mostra sorda e cieca di fronte al deterioramento del benessere collettivo?

È tempo di richiamare i governanti alle loro responsabilità, di scuotere le fondamenta di un sistema che privilegia il capitale sull’umanità. Non è più tempo di misure palliative, ma di soluzioni radicali che restituiscano dignità e sicurezza alle famiglie italiane, che sono il vero cuore pulsante della nostra società.

La storia ci insegna che solo dal coraggio e dall’azione collettiva nasce la vera rivoluzione. E la rivoluzione deve iniziare ora.