Gaza, Orsini: «Non date ascolto alle stupidaggini di certi conduttori televisivi italiani»

«L’esercito israeliano bombarda Gaza non per difendere Israele. Non date ascolto alle stupidaggini di certi conduttori televisivi italiani».

Così su Facebook il professor Alessandro Orsini.

«L’esercito israeliano bombarda Gaza per poter continuare a occupare i territori palestinesi. Bombarda Gaza per continuare a rubare la terra, il cibo e l’acqua dei palestinesi. L’esercito israeliano bombarda Gaza per impedire che nasca uno Stato palestinese che si riprenda il maltolto. Israele in Palestina è come la Francia in Algeria negli anni Cinquanta. E’ soltanto una potenza coloniale brutale senza consensi e, dunque, con una popolazione dominata e disumanizzata in rivolta permanente. Certe chiacchiere ridicole sui valori occidentali di certi ridicoli conduttori televisivi servono soltanto a nascondere questo fatto autoevidente. Essere un soldato israeliano oggi è la più grande vergogna del mondo perché l’esercito israeliano è al servizio di una causa vergognosa» ha osservato il docente.

«I bambini di Gaza che sopravvivono smembrati vengono operati senza anestesia. Netanyahu, criminale di guerra, appoggiato da Ursula von der Leyen e Joe Biden. Commissione europea, vergogna del mondo, che tu possa cadere nella polvere. La vice premier del Belgio, Petra de Sutter, ha chiesto all’Unione europea di colpire Israele con le sanzioni. Concordo. Ma la Commissione europea non lo farà ed è per questo che le auguro il peggio. Per quello che la Commissione europea sta facendo all’Ucraina e alla Palestina, vorrei tanto vederla affondare come una barca marcia che merita soltanto il fondale dell’Oceano», ha scritto Orsini in un altro post.