Riforma premierato, Mastella: «Secondo me si andrà al referendum, e lo perderà chi lo annuncia come sempre»

Io con Renzi alle europee? «Ne abbiamo parlato ma non lo so, vediamo, il suo Centro è una sorta di Margherita, a cui ognuno aderisce e porta il suo affluente. Non escludo di andare alle europee con tutti quelli che staranno al Centro, spero anche Carlo Calenda. So che questo è un tentativo disperato ma spero possa avvenire».

Così parlando a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro e sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

La riforma del premierato? «Così com’è fatta ora non mi piace, annulla completamente il Parlamento, che non farebbe più nulla in questa maniera. Secondo me si andrà al referendum, e lo perderà chi lo annuncia come sempre. Io voterò no comunque», ha detto Mastella.