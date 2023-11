Ex fidanzati scomparsi: Filippo Turetta indagato per tentato omicidio

Filippo Turetta, scomparso da sabato insieme alla ex fidanzata Giulia Cecchettin, è indagato per tentato omicidio.

Lo ha reso noto la procura di Venezia, che “ha disposto l’iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili”.

Stamane sono state svolte perquisizioni nell’ambito delle indagini sulle scomparsa dei due ragazzi, ha anche fatto sapere la procura.

“Al fine di non lasciare inesplorato alcuno spunto investigativo sono state disposte alcune perquisizioni che hanno avuto corso nella mattinata odierna”, che “al fine di evitare la pubblicazione di notizie incomplete o che possano creare intralcio alle indagini, rilevata l’attenzione e quindi l’interesse pubblico scaturito dalle prime informazioni sulla vicenda, ha deciso di predisporre questo comunicato anche con l’auspicio che gli organi di informazione tengano conto della difficoltà e della delicatezza degli accertamenti in corso nonché della sofferenza in cui versano le famiglie coinvolte”. La procura sottolinea che “notizie imprecise variamente raccolte e divulgate rischiano di creare inutili aspettative e comunque aggravio del quadro fattuale con cui le indagini si devono confrontare”.

I familiari di Giulia Cecchettin sono stati convocati in caserma a Vigonovo (Venezia) il 15 novembre scorso, per ‘una normale interlocuzione’. A quanto apprende l’Adnkronos un computer, utilizzato in casa dalla famiglia di Giulia, è stato consegnato dai genitori della 22enne ai carabinieri, impegnati nelle indagini.

Giulia e Filippo, entrambi ventiduenni e studenti di Ingegneria biomedica a Padova, hanno terminato la loro relazione a agosto. Da sabato scorso, il 12 novembre, non si hanno più notizie di loro. Le operazioni di ricerca per ritrovare i due ex fidanzati, che mantenevano comunque dei contatti, sono in corso senza sosta. L’ultima volta sono stati avvistati insieme in un centro commerciale a Marghera.

“Non sappiamo dove siano, chiediamo di contattare le forze dell’ordine o il 112 se qualcuno li vedesse. L’auto che cerchiamo è sempre la stessa, la Fiat Punto nera. Giulia è alta 1 metro e 63cm, ha i capelli castani con la frangetta. Porta un maglione azzurro e una gonna a tubino, calze e scarpe a mocassino nere. Ha una giacca nera”, il messaggio del papà di Giulia. “Qualsiasi cosa sia successa, noi lo aspettiamo e gli vogliamo bene – le parole della mamma di Filippo – Vogliamo bene a lui e a Giulia. Vi prego, tornate”.